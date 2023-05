Ravezzani: “Inter mai stata malata. Prossimo tecnico cosa deve fare, il Triplete?”

Il commento di Fabio Ravezzani dopo la vittoria per 6-0 dell'Inter a Verona: "Squadra matura, non è mai stata malata"

Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha parlato a TMW Radio della vittoria di ieri dell’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti con un 6-0 sul campo del Verona e sono ora al quarto posto in solitaria in classifica: "Ho sempre sostenuto, anche quando perdeva, di vedere le occasioni. Ha sempre avuto come minimo 20 conclusioni a rete.

Se hai gli attaccanti che per vari motivi non la buttano mai dentro è difficile vincere. Le occasioni da gol col Verona sono le stesse viste con tante altre. L'Inter non è mai stata malata, è una squadra matura per le classiche più che per corsa a tappe. Rimpianti? Diciamo che non sarei scontento, il prossimo tecnico che dovrebbe arrivare cosa deve fare, il Triplete?".