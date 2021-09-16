"L’Inter ha giocato anche meglio del Real. Purtroppo nei momenti decisivi sono mancate forza e qualità di Lukaku e Hakimi. Resta la sensazione che senza queste due cessioni la squadra sarebbe stata in grado di arrivare tra le prime 4 di Champions. Peccato". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, sulla sconfitta di ieri dell'Inter ai danni del Real Madrid.

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