Il pensiero del giornalista: "L’Inter ha giocato anche meglio del Real. Purtroppo nei momenti decisivi sono mancate forza e qualità di Lukaku e Hakimi"
"L’Inter ha giocato anche meglio del Real. Purtroppo nei momenti decisivi sono mancate forza e qualità di Lukaku e Hakimi. Resta la sensazione che senza queste due cessioni la squadra sarebbe stata in grado di arrivare tra le prime 4 di Champions. Peccato". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, sulla sconfitta di ieri dell'Inter ai danni del Real Madrid.https://twitter.com/FabRavezzani/status/1438424965070610441
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