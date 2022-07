Ravezzani: “Inter, non è così grave perdere Dybala: lo sarebbe perdere Bremer”

L'analisi del giornalista: "Non credo che per l’Inter sia così grave perdere Dybala. Molto più grave sarebbe perdere Bremer"

"Non credo che per l’Inter sia così grave perdere Dybala (per me gran giocatore, sì, ma di complemento). Molto più grave sarebbe perdere Bremer. Dunque occorre chiudere in fretta". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, sul mercato dell'Inter: è infatti sfumato l'obiettivo Dybala, mentre oggi è la giornata decisiva per Gleison Bremer.