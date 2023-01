Ravezzani: “Inter ha l’organico migliore ma manca la cazzimma del Napoli”

Le parole del giornalista: "Il Napoli quest'anno non ha concorrenti, le altre si sono praticamente auto-eliminate"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Fabio Ravezzani , giornalista, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli quest'anno non ha concorrenti, le altre si sono praticamente auto-eliminate. La vera svolta del campionato è stata la vittoria degli azzurri contro il Milan, dove ha perso giocando meglio del Napoli e ha perso anche qualche certezza.

La Juventus non è mai stata all'altezza, mentre l'Inter è la reale incognita. I nerazzurri hanno l'organico migliore, ma gli manca la cazzimma che sta avendo la formazione di Spalletti. Un momento no del Napoli, ora, non è immaginabile. Certo qualche sconfitta arriverà, ma la colonna vertebrale del Napoli è forte e ormai testata da anni".