Ravezzani: “Inter, situazione delicata. Club sotto pressione non della squadra ma…”

Continuano a susseguirsi pensieri e voci poco tranquillizzanti per i tifosi dell’Inter. Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato del difficile momento del club nerazzurro a livello societario. Questo il suo pensiero: “Seriamente, la situazione societaria Inter è molto delicata per l’improvviso black out di Suning. A soffrire, più che la squadra, il mondo dei fornitori che però mette sotto grande pressione il club. Saranno mesi difficili, ma non ho dubbi che arriverà una nuova proprietà”.