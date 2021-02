Ravezzani: “Inter schiacciasassi. Ma la notizia migliore per Conte è un’altra”. E fa due nomi

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha elogiato la prestazione dell'Inter di Antonio Conte, nuova capolista

"Inter in modalità schiacciasassi, nulla da fare per la Lazio. La notizia migliore per Conte è che Lukaku e Lautaro sono tornati come ai tempi belli. Nerazzurri decisamente favoriti per lo scudetto (ma questo lo pensavo anche nei tempi bui)".