Ravezzani: “Inzaghi non è Conte e neache Spalletti. I giocatori non lo riconoscono come leader”

"L'Inter si è persa perché la squadra non ha la capacità di mantenere una concentrazione minima e sufficiente per le partite definite facili. Su questo va spesa una parola anche sull'atteggiamento di Inzaghi. A bordo campo non lo si vede mai prendere in mano la situazione, con un atteggiamento dominante. Non è Conte, ma non è nemmeno Spalletti e questo preoccupa anche in prospettiva. Va capito quanto sia riconosciuto dai giocatori come leader. Il primo lavoro di un allenatore è quello di motivare i giocatori. Il fallimento di Bologna dice che i giocatori non riconoscono sufficientemente Inzaghi come loro leader e lo si vede in campo, dove si assiste a liti furibonde tra i giocatori".