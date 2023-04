Ravezzani: “Inzaghi sembra non crederci più. Inter condizionata da inconsistenza proprietà”

"L'Inter è in crisi clamorosa. Contro Inzaghi si può dire che l'allenatore non può presentarsi così avvilito dopo una sconfitta così pesante in casa. Una prestazione veramente sconcertante. Vederlo sull'orlo della depressione non fa bene a lui e alla squadra. A volte un allenatore deve anche rovesciare un tavolo. Sembra un allenatore che non ci crede più, che non vede l'ora che finisca la stagione. Certe dichiarazioni hanno un effetto sui calciatori".

"Ma comunque non possiamo dimenticare le condizioni in cui sta vivendo l'Inter in questo momento. Ausilio e Marotta sono stati bravissimi a nascondere la spazzatura sotto il tappeto, ma in realtà ce n'è troppa. Ci sono tanti giocatori di cui non si conosce il futuro e non si capisce cosa possa e debba fare l'Inter la prossima stagione. In questa situazione servirebbe un grande condottiero e Inzaghi non lo è. Cosa distingue l'Inter dagli altri grandi club? L'inconsistenza della proprietà. Cosa sanno i giocatori della loro proprietà? Che c'è un proprietario cinese che per ripagare un prestito da 300 milioni in scadenza fra un anno sta cercando di fare altri prestiti. Non c'è certezza del futuro".