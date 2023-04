Ravezzani: “Inter vittima di maledizione. Questo pareggio è un disastro assoluto”

"Io credo che l'Inter sia vittima di una specie di maledizione, non c'è altra spiegazione rispetto all'ennesima delusione. Questo pareggio suona come una sconfitta. Un disastro assoluto che compromette anche la corsa Champions. Nessuno al mondo riesce a capire la ragione per cui una squadra che costruisce così tanto riesce poi a pareggiare su un cross sbagliato. Una dose di fatalità mai vista prima. Forse l'Inter si è meritata una sfortuna a causa della superficialità in zona gol. Probabilmente il reparto d'attacco è stato sopravvalutato. L'operazione Lukaku è stata totalmente sbagliata. Onana è un problema: ha preso un gol evitabile ieri, ha dei momenti di blackout che mettono in difficoltà la squadra. Credo che sia meglio puntare su portieri che evitino questi errori".