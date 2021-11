Ravezzani: “Inter, i grandi Marotta e Ausilio tengono il timone mentre altri…”

L'analisi del giornalista di TL: "L’Inter è agli ottavi e ottiene il miglior risultato internazionale degli ultimi 10 anni"

L’Inter è agli ottavi e ottiene il miglior risultato internazionale degli ultimi 10 anni. Non è poco per una squadra che Conte aveva giudicato frettolosamente in disarmo. I grandi dirigenti (Marotta e Ausilio) tengono il timone e arrivano in porto mentre altri abbandonano la nave". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito alla vittoria dell'Inter sullo Shakhtar Donetsk che ha permesso alla squadra di Inzaghi di accedere agli ottavi di finale di Champions League.