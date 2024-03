Su Twitter, Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha analizzato i prossimi mercati dei club di Serie A in relazione anche ai loro conti: "La Juve si comporterà sul mercato più o meno come l’ultima Inter . Questo darà un indubbio vantaggio competitivo al Milan. Sempre che scelga i calciatori giusti. In questo senso Marotta e Ausilio hanno dimostrato che è possibile rinforzarsi con bilancio in attivo, se si è bravi.

I casi Inter, Bologna, Atalanta e Napoli dimostrano che l’industria del pallone per prosperare si deve affidare a manager particolarmente capaci sul mercato dei calciatori. Solo unendo plusvalenze e risultati sportivi si eccelle. Juve e Milan faticano. I fatti dimostrano che per eccellere (cioè vincere per creare valore) nel calcio moderno non basta avere bilanci in ordine. È altrettanto fondamentale avere dirigenti fuoriclasse che operano sul mercato. Milan e Juve a mio avviso hanno pericolosamente sottovalutato questo aspetto".