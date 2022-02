Ravezzani: “Mourinho e Sarri? La loro ipocrisia ha un grande mercato tra…”

Il commento del giornalista: "Mourinho e Sarri dicono che certi favori li hanno solo le maglie a strisce rigorosamente quando non allenano squadre con maglie a strisce"

"Se Zaniolo giocasse nella Juve, nell'Inter o nel Milan pensi che si ritroverebbe nella stessa situazione?". Queste le parole di Josè Mourinho, tecnico della Roma, nel post-partita della gara col Genoa sull'espulsione di Zaniolo. Fabio Ravezzani, giornalista, ha voluto commentare così su Twitter l'atteggiamento dello Special One: "Mourinho e Sarri dicono che certi favori li hanno solo le maglie a strisce rigorosamente quando non allenano squadre con maglie a strisce. La loro ipocrisia ha un grande mercato tra un certo tipo di tifosi. Quelli abituati a qualsiasi scusa pur di non ammettere la sconfitta".