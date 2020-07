Ravezzani: “Secondo primo dei perdenti? Povertà etica desolante. E Conte non ha capito che…”

, direttore di TeleLombardia, all’indomani del pareggio contro la Fiorentina, ha parlato così su Twitter della stagione dell’Inter, soffermandosi anche sulle dichiarazioni di Antonio Conte : “Se posso citarmi addosso, a gennaio segnalai il rischio Inter di voler vincere subito a ogni costo. Il progetto Conte e l’età media della squadra indicavano che la vera sfida alla Juve fosse l’anno prossino. Forzare la mano era pericoloso, stressante. Il tecnico non l’ha capito. Per inciso, che il secondo sia solo il primo degli ultimi (lo disse Enzo Ferrari) seppure sia un’immagine di grande effetto, a me risulta eticamente di una povertà desolante. Un po’ come vincere é l’unica cosa che conta”.