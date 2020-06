Il giornalista e direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, attraverso un post su Twitter, ha analizzato così l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia:

“L’Inter ha giocato una partita eccellente. Ma nel calcio sono milioni i casi analoghi di squadre eliminate. Qualcosa non ha funzionato nei 2 match. E va risolto in prospettiva futura. Cullarsi nella soddisfazione per la buona prova di ieri sarebbe pericoloso”.