Ravezzani su Handanovic: “Nella triste vicenda Radu, Samir avrebbe dovuto…”

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha detto la sua sulla vicenda Radu

"Nella triste vicenda di Radu (un infortunio casuale ma terribile per la psiche di un portiere, oltretutto giovane) manca completamente una parola di sostegno di Handanovic. Come collega e soprattutto come capitano avrebbe dovuto aiutarlo pubblicamente. Meglio di lui, la Nord".