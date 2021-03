Rinvio Juve-Napoli, Ravezzani: “Non il massimo della correttezza sportiva”

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato il rinvio del match tra Juventus e Napoli: ecco la sua considerazione

"Dunque in Lega calcio è passato il concetto che se, per privati motivi, 2 club decidono che una data per rigiocare la partita non fa comodo, la partita si sposta. Alla faccia delle squadre che dovevano affrontarle prima e dopo. Non proprio il massimo della correttezza sportiva".