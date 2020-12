Freno Suning? Ravezzani: “E’ il rischio di avere proprietà cinesi. Basta un burocrate per…”

Nelle scorse ore, Tuttosport è tornato a parlare di possibili restrizioni del governo cinese per gli investimenti esteri nel calcio, che potrebbero, secondo il quotidiano, avere ripercussioni anche sull’Inter. Sull’argomento, tramite il proprio profilo Twitter, è intervenuto anche Fabio Ravezzani, che ha scritto:

“Questo è il vero rischio quando sei in mano a una proprietà cinese. Vera o falsa che sia la notizia, sai sempre che basta la decisione di un burocrate di partito per sconvolgere in un giorno qualsiasi progetto“.