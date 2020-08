Ravezzani, che bordata: “Pirlo alla Juve? Scommessa. Ed è puro servilismo dire che…”

In tanti, in queste ore, stanno commentando la scelta della Juventus di affidare la panchina bianconera all’esordiente assoluto, Andrea Pirlo. Sull’argomento è intervenuto Fabio Ravezzani, che non ha risparmiato qualche bordata niente male ad alcuni colleghi:

“Potrà essere vincente o perdente, fortunata o sfortunata, brillante o temeraria, ponderata o avventata, visionaria od ottusa, innovativa o patetica. Ma chiunque neghi che quella della Juve su Pirlo sia una scommessa lo fa per puro servilismo“.