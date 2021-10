Ravezzani: “Scudetto? Inter favorita. Nerazzurri più avanti della Juventus”

Le parole del giornalista: "Non concordo sul fatto che i bianconeri siano più pericolosi, anzi vedo i nerazzurri più avanti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del derby d'Italia di domenica tra Inter e Juventus: "Non concordo sul fatto che i bianconeri siano più pericolosi, anzi vedo i nerazzurri più avanti. La squadra di Allegri può lottare tra il secondo o quinto posto, non mi sembra attrezzata per vincere. Poi dipende tanto da variabili che non si possono prevedere, come ad esempio il Napoli l’anno scorso se avesse avuto Osimhen avrebbe lottato per lo scudetto. Vedo l’Inter come favorita oggi. Da ciò che ho visto del Napoli mi sembra che abbia delle qualità assolute che solo l’Inter possiede. La Juve non ha un attacco come quello partenopeo, non ha una difesa come quella azzurra. Dico che come valore assoluto Inter e Napoli sono avanti a tutte, le altre hanno più difetti".