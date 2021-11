Ravezzani: “Se l’Inter non si buttasse ogni volta che è in vantaggio, sarebbe…”

L'analisi del giornalista: "Dopo essere stata raggiunta o superata da Samp, Juve, Milan e Lazio, rischia anche col Napoli. Stavolta ce la fa al pelo"

"Se solo l’Inter non si buttasse via ogni volta che è in vantaggio, oggi sarebbe in testa alla classifica. Dopo essere stata raggiunta o superata da Samp, Juve, Milan e Lazio, rischia anche col Napoli. Stavolta ce la fa al pelo, ma i cambi di Inzaghi non convincono". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito all'importantissima vittoria dell'Inter sul Napoli per 3-2.