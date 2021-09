Ravezzani: “Secondo gol, evidente fallo di Calhanoglu. Inter, punto guadagnato”

Il direttore di TeleLombardia sottolinea la poca brillantezza dei nerazzurri: "Dzeko dimostra di non reggere i ritmi"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, analizza il pareggio per 2-2 dell'Inter sul campo della Sampdoria: "Inter poco brillante per tutta la partita. Delude il centrocampo e Dzeko dimostra di non reggere i ritmi dopo l'impegno in nazionale. Alla fine è un punto guadagnato. Il secondo gol arriva dopo un evidente fallo di Calhanoglu. Correa stavolta non fa miracoli. Lautaro determinante".