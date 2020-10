L’ambiente Inter deve compattarsi ed evitare di prendersela con Antonio Conte. Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia che, intervenuto su Twitter, ha scritto:

“A mio avviso prendersela con Conte ora non ha senso. La squadra non brilla, ma le prestazioni sono accettabili e c’è stata grande sfortuna (Covid, episodi strani in partita). Questo è il momento di tener duro e non distruggere tutto. Resta perplessità su operazioni Kolarov-Vidal“.