Sentenza Ravezzani: “Inter, Lukaku numero uno in Italia. Ma diventa un’arma spuntata quando…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha analizzato quanto accaduto ieri a San Siro tra Inter e Napoli, con un focus sulla prestazione di Romelu Lukaku:

“Gattuso ha provato a teorizzare un “vaffa” libero per tutti, che non mi sembra il modo migliore per affrontare i problemi. Sia a Benevento con Morata che con Insigne, un arbitro deve imporre la propria personalità con il buon senso senza voler far il protagonista. Lukaku fa la differenza per l’Inter, è il miglior centravanti in Italia. Diventa però un’arma spuntata quando trova un difensore fisico che lo sa marcare“.

(Fonte: TMW Radio)