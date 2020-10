Ravezzani: “Lautaro il peggiore, errore sesquipedale”. Sentenza su Eriksen: “Entrato quasi…”

Il rammarico è ovviamente palpabile, in casa Inter, per la mancata vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra di Conte ha creato tanto, non riuscendo però a trovare la via del gol. Su Twitter, Fabio Ravezzani ha analizzato così quanto accaduto a Kiev:

“L’Inter avrebbe giocato una partita perfetta se non fosse indispensabile segnare. Zero rischi, due traverse, un rigore negato e almeno altre 2 palle gol sprecate: una sesquipedale di Lautaro, peggiore in campo. Eriksen entra quasi controvoglia. Sempre grande Lukaku. Bene Vidal“.