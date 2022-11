Ravezzani: “Spalletti? Ha perso tanti scudetti in volata, ma ora ha un antidoto”

Le parole del giornalista: "Ricominciare da zero a gennaio può essere un buon antidoto per la solita crisi invernale di Spalletti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del Napoli di Luciano Spalletti: "Ha perso tanti Scudetti in volata, questo è vero.Già con la Roma in passato. Se il Napoli è l'unica squadra che non ha avuto un periodo di crisi, e arriverà a tutti, ci sarà un motivo però. Ricominciare da zero a gennaio può essere un buon antidoto per la solita crisi invernale di Spalletti".