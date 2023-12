"Questione stadi: ovviamente tutti i club hanno interesse a realizzarli perché ci guadagnano. Ma non capisco chi dice no a tutto, lasciandoli andare in malora. Uno stadio di un secolo fa non è un monumento intoccabile, altrimenti Roma e Lazio giocherebbero ancora al Colosseo". Questo il parere di Fabio Ravezzani, giornalista, in merito alla questione stadi in Italia.