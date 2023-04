Ravezzani su Suning: “Club come l’Inter non può vivere con una proprietà che…”

In casa Inter tiene banco il tema legato al futuro di Suning. Se iniziano a trapelare indiscrezioni circa l'intesse di nuovi investitori, non è da sottostimare anche quanto accade a Steven Zhang, nel mirino di alcuni creditori, tra i quali China Costruction Bank, che chiedono che la sentenza di Hong Kong - che dà loro ragione - venga riconosciuta anche in Italia. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così la vicenda su Twitter: