Ravezzani: “Valeri da pensionamento, non espellere Dimarco è ingiustificabile”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, con un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter ha criticato apertamente la direzione di gara della squadra arbitrale di Fiorentina-Inter: "Valeri è da pensionamento. Alcuni errori possono essere comprensibili (fallo Jovic sul 3-3 e Dzeko su 4-3) ma perdersi Dimarco sul rigore e soprattutto non espellerlo dopo aver rivisto le immagini è ingiustificabile. E Mariani, che non lo richiama, non può più fare il varista".