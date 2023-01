Ravezzani: “Inter, c’è un giocatore che devi assolutamente vendere subito. Meglio un Primavera”

Intervenuto a Telelombardia, Fabio Ravezzani ha sottolineato alcuni aspetti negativi del momento dell'Inter di Inzaghi, come lo stato di forma non esaltante di Joaquin Correa:

"Credo che Dumfries sia un grande laterale destro. Ci sta che sia fuori fase per colpa dei Mondiali. Lui è uno che nell'Inter ha fatto bene, ha contenuto il rimpianto di Hakimi. E' uno che domani puoi vendere tranquillamente a 30. Bellanova ha un'accelerazione e una potenza devastanti, quando accelera è eccezionale. Il vero problema dell'Inter è Correa. Se devi tenere in campo uno così, meglio puntare su un Primavera che intanto ci crede e ha entusiasmo. Io, fossi l'Inter, valuterei una cessione a ogni costo di Correa già a gennaio per magari prendere un arnese di complemento da utilizzare quando serve. Correa ha anche lo sguardo perso nel vuoto, non sa più dov'è. Visto che è stato pagato così tanto, è evidente che sia stato preso su insistenza di Inzaghi, che ora deve prendersene la responsabilità. Inzaghi, quando dice di aver vinto tre partite in una settimana, sente tremare la terra sotto i piedi e si sta mazzarrizzando".