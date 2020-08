Ravezzani: “Conte? Salto nel buio affidare a Zhang una decisione così delicata, ma…”

Ore calde e decisive in casa Inter per quanto riguarda il futuro della panchina. Nella giornata di oggi è infatti previsto un incontro tra la dirigenza e Antonio Conte per rinsaldare o chiudere il rapporto. Questo il punto di vista di Fabio Ravezzani: “Per onestà intellettuale va detto che così come è un salto nel buio affidare la Juve a Pirlo che non ha mai allenato, altrettanto lo è affidare al 28enne Zhang una decisione così delicata come il futuro di Conte e dell’Inter. Ma quelli bravi lo sono anche alle prime esperienze”.