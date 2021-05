Ravezzani: “Non capisco Zhang. Scompare, torna e saltella, poi taglia. Poteva…”

Le parole del direttore di Telelombardia a proposito del presidente nerazzurro

Si discute molto attorno alla figura di Steven Zhang e alle decisioni adottate per garantire sostenibilità all'Inter. Queste le considerazioni di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, a proposito del presidente nerazzurro: "Comunque Steven Zhang non lo capisco. Scompare a lascia i dirigenti in una situazione finanziaria quasi insostenibile. Torna e saltella davanti alla squadra (stipendi arretrati) con bottiglia di champagne. Poi convoca tutti per parlare di tagli. Poteva almeno aspettare giugno".