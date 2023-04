Lotta al razzismo, Lukaku fa scuola: Ceesay segna ed esulta come lui

L'esultanza usata negli ultimi mesi da Romelu Lukaku, con un indice davanti alle labbra e l'altro a indicare la testa, sta diventando famosa in tutto il mondo, assumendo i contorni di un gesto universale nella lotta al razzismo. Esempi simili si sono visti in Belgio, con i ragazzini dell'Anderlecht, così come negli Stati Uniti, con protagonisti i calciatori del San Jose Earthquakes.