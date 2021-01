Copa del Rey, tonfo pesante del Real Madrid: eliminato ai supplementari dall’Alcoyano (Serie C)

Clamorosa debacle del Real Madrid che viene eliminato dall’Alcoyano (club di terza serie) ai sedicesimi di finale di Copa del Rey. Il gol di Eder Militao al 44′ aveva regalato il momentaneo vantaggio ai blancos ma la rete di Solbes a 10′ dalla fine ha trascinato la partita ai supplementari. Al 115′, il gol di Casanova è decisivo per l’Alcoyano che festeggia il passaggio del turno agli ottavi. Per il Real, invece, fine della corsa in Copa del Rey e ora si parla anche di possibile esonero di Zidane.