Real Madrid, Benzema e Odriozola lavorano ancora a parte. Terapie per Ramos e Valverde

Dopo il Torino, l’Inter avrà una delicatissima gara contro il Real Madrid. I nerazzurri ospiteranno mercoledì gli spagnoli in un match fondamentale per la squadra di Conte per proseguire il cammino in Champions League. La squadra di Zidane ha qualche problema con alcune assenze, come evidenziato nel bollettino ufficiale della sessione d’allenamento del Real Madrid:

“La sessione, che si è svolta secondo rigide norme sanitarie a causa della pandemia COVID-19, è iniziata con un lavoro fisico e di prevenzione, dopodiché i giocatori hanno eseguito turni ed esercizi di possesso e pressione. Successivamente hanno giocato diverse partite in spazi ristretti e hanno concluso la sessione con cross e tiri in porta. Benzema e Odriozola si sono esercitati da soli dentro e fuori le strutture, intanto Sergio Ramos e Valverde continuano con i rispettivi processi di recupero”.