“Mette in pericolo il nostro business”: Real Madrid valuta causa a Liga e Cvc Capital

Il Real Madrid intenderebbe fare causa a LaLiga e a Cvc Capital Partners dopo lo sbarco del fondo d'investimento nel calcio spagnolo. Lo riporta la stampa iberica, secondo cui la società vuole promuovere un'azione legale per appropriazione indebita. El indepediente cita fonti vicine al Real Madrid: la cessione del 10% delle quote della lega spagnola al fondo Cvc, in cambio di 2,7 miliardi, metterebbe in pericolo parte del business dei 'Los Blancos'. Rilevando cioè parte dei propri asset, secondo la società di Florentino Perez l'accordo porterebbe a Cvc benefici e guadagni - a partire da quelli per contratti pubblicitari - senza il proprio consenso né quello dei propri partner.