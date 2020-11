Eurorivali – Inter, questo Real è battibile: Zidane non va oltre l’1-1 con il Villarreal

Il Real Madrid di Zinedine Zidane, prossimo avversario dell‘Inter nella decisiva sfida di Champions League in programma mercoledì sera a San Siro, non va oltre l’1-1 in trasferta contro il Villarreal nel match di Liga.

I Blancos erano passati in vantaggio con Mariano dopo appena due minuti, ma a circa 15′ dalla fine il rigore trasformato da Moreno ha fissato il risultato in parità. Con questo pareggio, il Real resta a -3 dalla vetta della classifica a quota 17 punti, mentre il Villarreal di Emery sale a 19. Ora l’Inter. Per una partita che può decidere il destino europeo.