Real Madrid, Hazard è tornato: in gol dopo più di un anno, sarà titolare contro l’Inter

Buona notizia per il Real Madrid: Eden Hazard è tornato. Il fantasista è sceso in campo per la prima volta da titolare in stagione ed è andato a segno nel successo per 4-1 sullo Huesca, tornando al gol dopo più di un anno. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe giocare dal primo minuto anche martedì in Champions League contro l’Inter: “Carissimo, attesissimo e fragilissimo, il belga ieri ha iniziato la prima partita della stagione dopo la ventina di minuti giocata in Germania. Non è stato fenomenale ma si è mosso, non si è fatto male e ha segnato un golazo che ha aperto una partita sino a quel momento impantanata. Al 40′ del primo tempo ha ricevuto palla a 25 metri dalla porta avversaria, ha controllato, si è girato, è avanzato appena appena e ha spedito la palla a un palmo dal palo col sinistro, non il suo piede preferito.

Hazard non ha festeggiato, e invece aveva diversi motivi per farlo. Questo è solo il suo secondo gol in maglia blanca, e l’altro era arrivato il 5 ottobre di un anno fa. Altro dato inquietante: sin qui ha giocato solo 24 partite. Dopo un’oretta Hazard è uscito, ci sono buone possibilità che sia titolare anche contro l’Inter perché il Madrid ha un enorme bisogno di lui“.