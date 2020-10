GdS – Il Real approfitta dell’ingenuità del ‘Gladbach. Ora l’Inter: “Gruppo compatto, nessuno…”

Il Real Madrid approfitta dell’ingenuità del Borussia Monchengladbach e si salva in extremis. I Blancos di Zinedine Zidane evitano di prolungare la striscia ‘nefasta e inedita’ di sconfitte consecutive in Champions e trovano il pareggio tra l’87’ e il 93′.

A mettere in difficoltà l’ex calciatore della Juventus e attuale tecnico del Real ci ha pensato Marcus Thuram: poi i cambi di Rose e il calo del Borussia hanno cambiato il corso della gara, fino alle reti nel finale di Benzema e di Casemiro, che ha fissato il punteggio sul 2-2 in pieno recupero.

Martedì la sfida a Valdebebas contro l’Inter: “Il gruppo è compatto e nessuno può permettersi di sbagliare“. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Madrid non sia mai stato eliminato in 28 anni di esistenza della fase a gironi in Champions non è mai stato eliminato al primo turno. La Rosea aggiunge: “Il Real si è salvato all’ultimo respiro, ma sinceramente non meritava di perdere: due belle parate di Sommer, una traversa di Asensio, tanti tiri, e la terribile punizione: il Borussia ha fatto due gol con tre tiri“.