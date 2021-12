Champions, Real Madrid-Inter: ecco dove vederla in tv

L'Inter si prepara a tornare in campo per la Champions League nella gara di martedì 7 dicembre alle 21 contro il Real Madrid

MILANO – Dopo il successo di campionato contro la Roma, l'Inter si prepara a tornare in campo per la Champions League nella gara di martedì 7 dicembre alle 21 contro il Real Madrid, matchday 6 della fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022. La sfida tra le due formazioni che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale della competizione, deciderà quale squadra chiuderà il Gruppo D come prima o seconda in classifica.