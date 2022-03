Real Madrid, Ancelotti positivo al covid: non sarà in panchina contro il Celta Vigo

Nel corso dei test di routine effettuati dal club, il tecnico italiano è risultato positivo

Carlo Ancelotti è positivo al covid. Nel corso dei test di routine che il club esegue su dipendenti, giocatori e staff, il tecnico del Real Madrid è risultato positivo. Come sottolinea EL Pais, Ancelotti è isolato nella sua abitazione e oggi non ha potuto condurre la seduta di allenamento. L'allenatore non potrà sedersi in panchina questo sabato a Balaídos, dove il Real Madrid giocherà contro il Celta Vigo. Non è possibile ipotizzare se Ancelotti potrà recarsi a Londra la prossima settimana per l'importante partita di Champions League contro il Chelsea.