Il Real Madrid annuncia una causa contro Tebas e CVC: il comunicato del club

Il Real Madrid ha intenzione di annullare l'accordo su ingresso fondo in lega spagnola

Il Real Madrid annuncia di passare alle vie legali per contrastare l'accordo che prevede la cessione del 10% delle quote de LaLiga al fondo CVC, in cambio di 2,7 miliardi. Il Consiglio di amministrazione della società, riunitosi stamane, ha infatti deciso di "intraprendere all'unanimità azioni legali, sia civili sia penali, contro il presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, contro Javier de Jaime Guijarro, presidente del Fondo CVC, e nei confronti del Fondo CVC Capital Partners Sicav-Fis stesso".