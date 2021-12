Real Madrid-Inter, pagelle GdS: Brozovic top, Lautaro ha una marcia in meno

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport: il centrocampista croato ancora una volta è il migliore fra i nerazzurri

L'Inter perde 2-0 contro il real Madrid, al termine di una gara giocata con coraggio ma decisa dai colpi dei campioni di Ancelotti. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo fra i nerazzurri è Marcelo Brozovic, che "disegna traiettorie per compagni che sembrano ricevere il segnale come dal satellite, leggermente in ritardo. Esce furioso, voleva giocarsela fino alla fine". Male Lautaro Martinez, che "in campo europeo ha una marcia in meno".