Real Madrid, ecco Rudiger: “Mi voleva il Barcellona, ma non ho mai avuto dubbi”

Giornata di presentazioni in casa Real Madrid: Antonio Rudiger, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, ha parlato in conferenza stampa da nuovo calciatore blanco. Queste le sue prime parole: "Qui la cosa più importante è vincere, lo ha dimostrato negli anni alzando tanti titoli. Qualunque cosa succeda, la squadra gioca sempre per vincere. Il primo contatto con il Real Madrid? A settembre 2021, all'inizio con il mio agente. Il secondo, in cui ho parlato direttamente con Ancelotti, è stato ad aprile. Quello è stato il momento chiave, in cui ho deciso di giocare per il Real Madrid. Ricordo molto Ronaldo il Fenomeno, era il mio idolo. Dove sono cresciuto volevamo tutti essere attaccanti e, in particolare, essere come lui. Ricordo anche Zidane e il suo gol contro il Leverkusen. Il mio riferimento? Sono tanti... ma se dovessi sceglierne uno direi Pepe. Ha delle caratteristiche che amo: in campo è un mostro e fuori dal campo una persona molto simpatica. Ho parlato con Ancelotti e mi ha detto che gli piaccio, che si fidava di me e che potevo aiutare questa squadra. Alla mia età basta! Stiamo parlando di miste Ancelotti! Ovviamente a Madrid ci sarà una competizione dura, ma io sono pronto. C'era interesse dal Barcellona, ​​mi hanno chiamato, ma ho detto a mio fratello che quello che volevo era venire al Real Madrid".