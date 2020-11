Sky – Real Madrid senza Ramos e Benzema, Zidane ha due opzioni per affrontare l’Inter

Zinedine Zidane pensa a come sopperire alle assenze di Sergio Ramos e Asencio. Per la gara con l’Inter, il tecnico del Real Madrid ha in mente due possibili soluzioni. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, i blancos si potrebbero schierare con Asencio, Mariano e Hazard in avanti oppure potrebbero rinunciare ad uno dei tre, probabilmente Asencio, per far spazio ad Odegaard, giocando con un centrocampista in più. Dopo la conferenza stampa di Zidane potrebbero esserci maggiori certezze in merito.