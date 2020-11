Squadra stanca e tanti infortuni: in casa Real suona l’allarme in vista della gara con l’Inter

Allarme in casa Real Madrid dopo il pareggio contro Villarreal e in vista della gara di mercoledì contro l’Inter a San Siro. Come riporta il quotidiano spagnolo As, la squadra di Zidane arriverà all’appuntamento contro i nerazzurri con una striscia di pessimi risultati: ha vinto solo due delle ultime cinque partite, contro Huesca (4-1) e Inter. Zidane ha affrontato il Villarreal senza sette giocatori importanti: Jovic, Benzema, Ramos, Militao, Casemiro, Valverde e Odriozola.

Nel club regna l’incertezza, ad oggi difficile fare previsioni sui giocatori che recupereranno per la gara contro l’Inter. per capire quanti di loro potranno contare su San Siro. Benzema ha un infortunio muscolare e da capire i tempi di recupero. Casemiro e Militao hanno appena superato il Covid, ma un tampone effettuato venerdì ha lasciato qualche dubbio e il Madrid li ha isolati per precauzione. Entrambi sono in attesa di un nuovo test. A preoccupare è anche la condizione fisica. Contro il Villarreal la i blancos hanno mostrato segni di stanchezza nella ripresa e i tanti assenti di sicuro non aiutano.