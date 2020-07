Crisi coronavirus, il Real rinuncia a Van de Beek: “Puoi cercarti un altro club”

Donny Van de Beek sedotto e abbandonato. Il centrocampista dell’Ajax, che era stato bloccato per l’estate dal Real Madrid, non vestirà la maglia merengue. Ne è sicuro il quotidiano olandese De Telegraaf, secondo cui le merengues non terranno fede all’accordo raggiunto a gennaio con l’Ajax e il giocatore.

“Se vuoi cercarti un altro club, puoi farlo”, il messaggio recapitato dalla società spagnola al centrocampista, grande protagonista della cavalcata dell’Ajax che sfiorò la finale di Champions League. Per Van de Beek, che aveva una quotazione intorno ai 50 milioni di euro poi ridotta, resta la chance legata al Manchester United ma il suo sogno blanco è destinato a rimanere tale.