Real via dalla Liga? Il club smentisce: “Notizia falsa e assurda. Scenario impossibile”

Il Real Madrid smentisce la notizia del Mundo Deportivo secondo cui i Blancos starebbero pensando di lasciare la Liga

Come vi abbiamo riportato, il Mundo Deportivo questa mattina ha aperto con una notizia bomba, secondo cui il Real Madrid starebbe seriamente pensando, causa contrasti con il presidente della Liga Tebas, di abbandonare il campionato spagnolo per trasferirsi in Premier League, Serie A o Bundesliga. Con un comunicato ufficiale, però, il club ha nettamente smentito la notizia: