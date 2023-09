Real Sociedad, problema attacco. Ma la squadra di Imanol gioca benissimo

"La Real oggi ha un problema in attacco, e infatti ha iniziato la Liga con 3 pareggi e appena 2 gol fatti. Lo scorso anno l’offerta irrinunciabile del Newcastle ha costretto la Real a vendere Isak e il suo ricambio, il nigeriano Sadiq (passato dall’Italia), si è subito rotto il legamento. Ora è tornato, ma non si può dire lo stesso della forma. L’alternativa, Carlos Fernandez, non offre grandi garanzie. Un altro legamento saltato ha portato all’addio al calcio del ‘Mago’ David Silva, chioccia e ispiratore, e a questo va aggiunto il calo di forma di Oyarzabal, pure lui vittima di un grave infortunio. Il capitano sta faticando a ritrovare la grandissima forma mostrata. In attacco è arrivato l’ex milanista Andre Silva, un altro che però da tempo cerca sé stesso. Per questo per ora a Imanol restano centrocampisti di grande qualità: Mikel Merino, Brais Mendez, Zubimendi e Take Kubo su tutti, e una difesa affidabile".