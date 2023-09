Milito: “Vietato sottovalutare la Real Sociedad. Rinnovo Inzaghi meritato. La formazione…”

Direttamente dall'Estadio Municipal de Anoeta, per Prime Video Diego Milito ha parlato di Real Sociedad-Inter . Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Arrivare a questa partita meglio di come arriva l'Inter è quasi impossibile. Vincere un derby così, 5-1, dà fiducia".

"Vedo una squadra in salute, ma oggi è una partita diversa, dove troverà grande entusiasmo. La Real Sociedad è una buona squadra, sarà una partita molto insidiosa, l'Inter deve prenderla nel modo giusto. Inzaghi? Rinnovo assolutamente meritato, ha fatto due grandi stagioni all'Inter. Partire bene significa tanto, l'Inter deve dimostrare di essere la vice campione d'Europa. Dimarco è straordinario, è stato fondamentale l'anno scorso. Asllani scelta giusta. Arnautovic è una bella sorpresa, bisogna capire come stanno fisicamente Thuram e Dimarco, lasciarli fuori non è facile".