Champions, Real Sociedad si fa rimontare dal Real Madrid: finisce 2-1

Sconfitta per la Real Sociedad a pochi giorni dal debutto stagionale in Champions League contro l'Inter (si gioca alle 21 del 20 settembre in Spagna). La squadra di Imanol Alguacil ha vanificato il vantaggio momentaneo, arrivato dopo quattro minuti, di Barrenetxea, facendosi rimontare dal Real Madrid di Ancelotti.

La partita è finita due a uno ed è la quinta in questa stagione in cinque partite per la formazione madrilena che è riuscita a portare a casa i tre punti recuperando dopo la rete dell'uno a zero con Valverde, andato in gol al 47esimo, e Joselu, in gol al sessantesimo.